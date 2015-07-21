Улыбки, идущие от сердца, творят чудеса: поднимают настроение, улучшают общее самочувствие, делают нас счастливыми. Ученые привели 5 доказательств, чтобы ты улыбнулась прямо сейчас, пишет Единственная.

Ученые доказали, что улыбаясь, мы приносим пользу своему здоровью, становимся успешнее и молодеем. Ну, а ты скоро заметишь: больше твоих улыбок - больше улыбок Судьбы в ответ!

1. Улыбка делает нас счастливыми

Обычная улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. А когда мы счастливы, организм начинает вырабатывать различного рода эндорфины, которые поднимают настроение. Этот принцип был открыт в 1980-х годах и подтвержден целым рядом исследований.

2. Улыбка делает счастливыми окружающих тебя людей

Улыбка заразительна. Исследования показывают, что достаточно увидеть улыбающегося друга или подругу, и человек невольно начинает делать то же самое.

3. Улыбка помогает снять стресс

Улыбка помогает избавиться от усталости, способна уменьшать чувство тревоги. Когда сигналы, что мы счастливы (пусть это и порой обманчивые импульсы) достигают мозга, организм, как правило, уменьшает частоту дыхания и сердечных сокращений. Снижается артериальное давление, улучшается пищеварение и нормализуется уровень сахара в крови.

4. Улыбка более привлекательна, чем макияж

69 % процентов людей считают, что улыбающаяся женщина без макияжа более привлекательна, чем женщина без улыбки, которая использует косметику. Мышцы, которые мы используем, чтобы улыбаться, подтягивают лицо, что делает человека моложе.

5. Улыбка делает человека успешней

Улыбающиеся люди выглядят более уверенно. Согласно исследованиям, опрошенные склонны считать, что такие люди более привлекательны, уверены в себе, порядочны и решительны. Успех приходит именно к таким, а не к более умным, но при этом мрачным.