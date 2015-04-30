Как защитить организм от старения

С этим соглашается и современная наука — с возрастом количество воды в организме сокращается, пишет med2.ru. Это приводит к загущению крови и лимфы, к снижению эластичности кожи, мышц, головным болям, болям в суставах и так далее.

Чтобы этого избежать, нужно увлажнять организм, насыщать его влагой, то есть пить воду.

Какую воду нужно пить

Вы знаете, что вода - основа нашего организма. И вода при этом – носитель информации и энергии. Для передачи энергии в теле также необходимо большое количество воды. Многие энергетические практики, в частности, тета-хилинг, возможны только при достаточном количестве воды в организме.

И главное - вода записывает любую информацию: и плохую, и хорошую. Ругаетесь возле неё - запишет негатив, даёте послушать музыку хорошую или говорите ей слова любви - водичка запишет позитив. А для здоровья полезна только позитивно заряженная вода.

Йоги советуют пить воду по утрам, только не холодную, а тёпло-горячую, градусов около 40. Пейте столько, сколько сможете- 1 стакан, 2 или 3.Только начинайте всегда постепенно.

Если воду никогда раньше не пили с утра и вообще мало пьёте - начните с пары глотков и постепенно, день за днём увеличивайте дозу.

Где в организме происходит всасывание воды? Многие почему-то думают, что в желудке. Но, в желудке происходит пищеварительный процесс, а вода всасывается в тонком кишечнике.

Если вы когда-нибудь интересовались строением нашего желудка, то знаете, что по краю желудка идет желобок для прямого прохода через желудок, без задержки.

Что может идти напрямую, что не требует переваривания

апрямую может идти только вода. Ни чай, ни кофе, никакие травяные настои, компоты. Для их расщепления уже нужны пищеварительные фементы.

Почему тёплая

Холодную желудок не пропустит напрямую, будет подогревать.

Китайцы считают, что подогрев воды и другой пищи в желудке происходит за счет энергии почек, поэтому категорически не советую есть и пить холодную пищу.

Потому как энергию почек нужно беречь и преумножать, а не тратить понапрасну.

И ещё один важный момент. В желудке в момент поступления воды не должен идти пищеварительный процесс. Иначе всю воду мудрый организм направит на разбавление пищеварительных ферментов, а не пропустит в кишечник.

Только вода, только теплая и натощак. Вот три условия приёма быстрой воды. И не забудьте сказать ей слова любви и благодарности.

Результат

Вода поступит напрямую в околоклеточное пространство, а не внутрь клетки (а именно внутриклеточная вода- это отёки). Межклеточная вода – это разжижение крови и лимфы, снижение сахара и холестерина.

Восполняется дефицит воды, который накопился ночью- ведь процессы в организме шли, а поступления воды не было.

Вода с утра натощак смывает токсины, остатки непереваренной пищи со стенок желудочно-кишечного тракта, способствует опорожнению толстого кишечника.

Подготавливает ЖКТ к работе. Через полчаса можно будет позавтракать.

Правильная работа желудочно-кишечного тракта - залог усвоения всех питательных веществ и долгой здоровой жизни. Вот вам и секрет долголетия.

Согласно тибетской медицине, вода благотворно влияет на нервную систему- позволяет снять стресс (есть известный рецепт- после стрессовой ситуации выпить маленькими глотками стакан горячей воды - и вам сразу же станет существенно легче, и организм "растворит" стресс без вреда для себя), уменьшить тревогу и депрессию.

Обратите внимание, что у тех, кто с утра пьёт горячую воду, очень мало морщин.

Причем говорят, что как только женщины замечают, насколько лучше становится их кожа, многие начинают пить не 1 стакан воды с утра, а 2 или 3. И эффект усиливается.

Когда пить воду

Лучше всего с 5 до 7 утра, и вечером перед сном.

Хотя пить или нет перед сном - решать вам. Если вы никогда не пьёте на ночь, боясь отёков или ночных походов в туалет - то начинать нужно также постепенно, приучая свой организм понемногу. Но главное- пейте утром. Можно немного подкислить воду лимонным соком