Темп старения организма отражается на внешности - ученые

В ходе исследования ученые в течение десяти лет следили за показателями тысячи жителей Новой Зеландии 1972-1973 годов рождения. В течение этих лет у участников опытов проверяли состояние почек, печени, легких и системы обмена веществ, уровень холестерина, давление, а также кардиологические и другие показатели, в том числе состояние зубов и зрения, пишут Новости Израиля.

Читайте такжеУченые объяснили, почему стресс ускоряет старение женщин

Последние проверки были проведены в 2011 году, когда участникам испытаний исполнилось по 38 лет.

Сравнительный анализ тестов показал, что большинство участников опытов между 26 и 38 годами старели в одном биологическом темпе. Однако некоторая часть участников старела быстрее – набирая по три биологических года за каждый календарный, тогда как биологический возраст третьих участников сильно отставал от календарного.

Согласно проведенным исследователями опросам, внешний вид участников опытов соответствовал не календарному их возрасту, а биологическому.