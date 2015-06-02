3 июня в Донецк отправится первая в июне автоколонна Гуманитарного рейса Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра из Днепропетровска в Донецк отправится первая в июне автоколонна 20-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова с продуктами для взрослого мирного населения Донецкой и Луганской областей на неподконтрольных Украине территориях.

39 большегрузных автомобилей доставят в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 788 тонн продуктов: сахар, крупу, горох, муку, овсяные хлопья, макароны, подсолнечное масло, сгущенное молоко, соль, консервы из сардины, паштет.

Эта доставка продуктов позволит волонтерам уже в Донецке сформировать 50 тысяч наборов выживания. Данная помощь предназначена для самых социально незащищенных категорий мирного населения Донецкой и Луганской областей, которые находятся в зоне АТО: стариков, матерей-одиночек, инвалидов, детей-сирот и др.

Всего в июне 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс продукты для формирования 450 тысяч наборов выживания для взрослых и 21 тысячи детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.