Гуманитарная помощь от штаба Ахметова прибыла в Донецк

32 большегрузных автомобиля доставили 640 тонн продуктов для формирования 85 тысяч взрослых обновленных наборов выживания: сахар, крупу, горох, муку, овсяные хлопья, макароны, масло подсолнечное, сгущенное молоко, соль, консервы из сардин, паштет.

В логистическом центре Гуманитарного штаба на стадионе «Донбасс Арена» волонтеры ФК «Шахтер» приступят к разгрузке продуктов и формированию продуктовых наборов, предварительно наклеив на каждую единицу продуктов специальный стикер «Благотворительная помощь. Не для продажи».

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Весь благотворительный груз в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова соответствует всем нормам качества, и перед отправкой на Донбасс прошел регистрацию в Министерстве социальной политики, согласно последним требованиям законодательства, как гуманитарная помощь.

Со всеми необходимыми пропускными документами сегодняшняя автоколонна прошла украинскую таможню и все блокпосты на пути следования. С сопроводительными документами на груз можно ознакомиться по ссылке: http://www.fdu.org.ua/files/docs/38_ru_23.05.2015.pdf.

На этой неделе согласно плану поставок Гуманитарного штаба Рината Ахметова2 автоколонны от 20-го и 23-го мая завезли в Донецк продукты для формирования 135 тысяч взрослых и 13,5 тысяч детских продуктовых наборов для мирных жителей.

Штаб Рината Ахметова продолжает обеспечивать продуктами мирное население Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 23 мая за все время работы было выдано3 145 139 взрослых наборов выживания и 217 653детских набора. На текущей неделе помощь можно было получить более чем в 60-ти пунктах выдачи.

Всего в мае штаб планирует доставить продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.