В Донецк прибыла финальная в мае автоколонна Гуманитарного рейса Ахметова

«35 машин - это 700 тонн груза, которые позволят сформировать 50 тысяч наборов выживания, отправляются в финальной в мае автоколонне. Они везут стандартный продуктовый набор: крупы, горох, овсяные хлопья, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы и все то, что входит в продуктовый набор. По тем заменам, которые были внесены в набор - они касаются консервов - мы получаем положительные отзывы. У людей пока нет нареканий по качеству. Доставка этого груза позволит выполнить план поставок и те обязательства, которые брал на себя Штаб Ахметова в мае. Уже на следующей неделе отправится первая колонна 20-го Гуманитарного Рейса Рината Ахметова, который неоднократно заявлял, что продолжает помогать мирным жителям Донбасса», - прокомментировал отправку колонны Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба.

С учетом этой автоколонны всего в мае ГумШтаб планирует доставить на Донбасс продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.

Регулярные поставки продуктов позволяют Штабу Рината Ахметова продолжать бесперебойную выдачу наборов выживания мирному населению Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 29 мая, Штаб выдал 3 232 398 наборов выживания. На этой неделе помощь можно было получить более чем в 65 пунктах выдачи как в зоне АТО, так и на подконтрольной Украине территории, а также в городах и селах на линии соприкосновения.