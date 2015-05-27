Яценюк поручил проконтролировать поставки препаратов для ВИЧ-инфицированных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время заседания правительства.

На заседании министр здравоохранения Александр Квиташвили сообщил, что в медучреждениях есть запасы препаратов для ВИЧ-инфицированных до конца июня.

Он сообщил, что компания-победитель прошлогодних торгов по закупке лекарств для ВИЧ-инфицированных, согласно договору, должна до 20 июня 2015 года поставить необходимые препараты, из бюджета за поставку препаратов оплачено 52 млн грн.

Читайте такжеМинздрав продолжает закупать лекарства по коррупционным схемам прошлых лет

После выступления Квиташвили Яценюк обратился к Авакову с просьбой разобраться в вопросе поставок препаратов для антиретровирусной терапии.

"Арсен Борисович (Аваков), есть большая просьба помочь фирме неотложно выполнить этот контракт, помочь нам неотложно найти директора этой компании, и сделать все, чтобы препараты, за которые оплачено из государственного бюджета, были доставлены", - сказал Яценюк.

Кроме того, премьер поручил Авакову разобраться, кто и при каких условиях подписывал данный договор с этой компанией, а Квиташвили - разработать план "Б" на случай, если препараты не будут поставлены в срок.

Как сообщал УНИАН, ранее Минздрав призвал компанию-поставщика лекарств, которая выиграла тендер на поставку лекарств в 2014 году и получила 100% предоплату на закупку лекарств в декабре 2014 года, выполнить свои обязательства.

Как заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, победитель прошлогодних торгов - компания ООО«Вектор Фарма», согласно договору, должна до 20 июня 2015 г. предоставить необходимые препараты.

Из-за колебаний курса валют поставщик сообщил о своей неспособности должным образом выполнить договорные обязательства, об увеличении цены договора с 52,6 млн грн до 62,8 млн грн и с соответствующим иском обратился в Хозяйственный суд. Киева. Согласно условиям договора, пересчет цены товара был возможен только на день оплаты.