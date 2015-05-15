В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Квиташвили

Как сообщается на сайте ВР, авторами соответствующего проекта (№2864) являются народные депутаты Андрей Деркач, Владимир Бандуров, Виктор Развадовский, Игорь Молоток, Игорь Еремеев (все из группы «Воля народа»), Андрей Шипко (группа «Возрождение»), Михаил Папиев (фракция «Оппозиционный блок»).

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В настоящий момент текст проекта постановления отсутствует на сайте ВР.

Как сообщал УНИАН, Квиташвили в декабре 2014 года возглавил Министерство здравоохранения Украины.

Квиташвили в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили занимал пост министра труда, соцполитики и здравоохранения (с января 2008 года по август 2010 года).

2 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии Квиташвили в гражданство Украины.