Через две недели ВИЧ-инфицированные могут остаться без жизненно необходимых препаратов

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель отдела адвокации Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), Сергей Дмитриев.

По его словам, в ЛЖВ обращаются ВИЧ-инфицированные пациенты из областных центров СПИДа с тем, что препараты для лечения начали выдавать только на месяц.

«Мы начали рассылать запросы в центры СПИДа. Выяснилось, что через две недели более 29 тысяч ВИЧ-инфициованых людей окажутся без жизненно необходимых препаратов. Это означает для какого-то количества пациентов смерть. Остальные же 29 тысяч могут представлять угрозу в плане инфицирования. Ведь на 93% проще инфицироваться от человека с ВИЧ. Человек, который получает АРВ-терапию, почти не опасен для общества в контексте инфицирования. Он сохраняет свое здоровье, не умирает и живет полноценной жизнью. Для 29 тысяч ВИЧ-инфицированных через 2 недели такая реальность закончится, как и для всего нашего общества», - сказал Дмитриев.

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Он также подчеркнул, что «ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в обществе будет катастрофически ухудшена».

«Сейчас в стране 1,4% ВИЧ-инфицированных людей. После 2% - точка невозврата, когда остановить эпидемию никакими вливаниями нельзя будет. Сейчас мы стоим на переломном моменте, когда мы можем что-то изменить в распространении эпидемии ВИЧ/СПИДа. Или мы можем пойти по сценарию, когда ничего вернуть будет невозможно», - считает эксперт.

По словам руководителя юридического отдела Всеукраинской сети ЛЖВ Сергея Кондратюка, почти половина препаратов, которые были закуплены в прошлом году, до сих пор не поставлены, из этих препаратов 4 – ключевые в АРВ-терапии.

«Их отсутствие не позволяет врачам формировать полноценные схемы лечения. В ноябре и декабре прошлого года были заключены договора с поставщиками. Большинство препаратов недопоставили фирмами «Вектор-Фарма» и «Укроптпостач»», - сказал Кондратюк.

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Он подчеркнул, что очень важно, чтобы компании-дистрибьюторы поставили препараты в течении двух недель, иначе можно говорить об угрозе для десятков тысяч пациентов.

«Ситуация усугублена в этом году еще и тем, что до сих не запущена процедура государственных закупок. Очень важно, чтобы Минздрав как можно быстрее начал процесс закупок лекарств через международные агентства», - отметил Кондратюк.

В свою очередь глава координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, Владимир Жовтяк акцентировал, что правительство обязано увеличить размер бюджетного финансирования на закупку АРВ-препаратов на 200 млн грн.

«Мы обращаемся к премьер-министру Яценюку с тем, что надо исполнять законы, принятые в нашей стране. Мы говорим о его персональной ответственности по выделению финансирования препаратов для спасения жизни десятков тысяч людей», - сказал Жовтяк.

По его словам, Минздрав провел неудачные переговоры с поставщиками два дня назад. «Мы призываем Минздрав продолжить эти переговоры, привлечь к ним представителей гражданского общества, экспертов международных сообществ для спасения жизней наших сограждан. Наш опыт показывает, что сегодня можно обеспечить ВИЧ-инфицированных людей препаратами по минимальным ценам», - сказал Жовтяк.