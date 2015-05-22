Специальный салат защитит лёгкие от загрязнённого воздуха

Британские ученые заявили, что витамин Е снижает уровень вредного влияния на легкие человека. Специалисты из Университета Ноттингема и Королевского колледжа в Лондоне изучили емкость и функциональность легких 5,5 тысячи человек. При этом около 500 человек подвергались длительному воздействию загрязненного воздуха.

Ученые обнаружили, люди с недостатком витамина Е в крови демонстрировали слабую работу легких. Они установили, что данный витамин нивелирует окислительное повреждение частицами загрязненного воздуха, сообщает Настроение по материалам сайта RUnews24

Отметим, что витамин Е содержится в шпинате, оливковом масле и авокадо. Мужчинам рекомендуется в день употреблять до 4 мг витамина Е, а женщина – 3 мг.