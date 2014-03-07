Селен и витамин Е могут провоцировать развитие рака

Для исследования роли селена важно было учесть, какое количество этого элемента мужчины употребляли ранее, поскольку селен может накапливаться в организме. Оценку «селенового статуса» осуществляли, определяя уровень селена в ногтях мужчин.

Оказалось, что прием селена без добавок витамина Е не влияет на развитие рака. А вот прием селена в комплексе с витамином Е оказал разное влияние на мужчин из разных групп. На тех мужчин, у которых уровень селена в организме был низким, употребления подобных добавок не имело значительного влияния. Но у мужчин с повышенным «селеновым статусом» риск развития рака простаты при употребления пищевых комплексов селен + витамин Е достигал 91%. Кроме того, было установлено, что применение добавок витамина Е значительно повышает риск развития рака простаты у мужчин из обеих групп. Результаты исследования позволяют сформулировать однозначную рекомендацию - следует избегать употребления селена или витамина Е в дозах, превышающих рекомендуемые рационом питания. Иными словами, нет необходимости в пищевых добавках, включающих в себя селен или витамин Е.

Главный автор данного исследования доктор Алан Кристал (Alan Kristal) подчеркнул, что многие ошибочно считают разнообразные и легкодоступные пищевые добавки полезными или, во всяком случае, безвредными. Но это далеко не так. В последнее время разные исследовательские группы находят подтверждение опасности такого бесконтрольного употребления повышенных доз витаминов.

До недавнего времени была популярна гипотеза противоопухолевых свойств селена и витамина Е. В 2001 году стартовало широкомасштабное исследование, рассчитанное на 12 лет, целью которого было доказать такие свойства указанных микроэлементов. В исследование было привлечено 35 тысяч мужчин, несколько крупных онкологических центров, и тестировались различные схемы возможного терапевтического или профилактического влияния витамина Е и селена, как изолированно, так и совместно. Но проект был остановлен досрочно, поскольку к 2008 году получили бесспорные доказательства того, что витамин Е провоцирует риск развития рака.

Необходим пересмотр рекомендаций относительно употребления микроэлементов. Последние данные все больше свидетельствуют в пользу того, что здоровый сбалансированный рацион полностью обеспечивает потребности организма, и нет необходимости в дополнительном приеме препаратов витаминов и микроэлементов.

Ремедиум