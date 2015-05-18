Чем полезно авокадо

Кроме того, в авокадо входят природные гормоны фитостеролы, хлорофилл, лецитин, сквален и неомыляемые жиры. Они обладают особой биологической активностью, продлевают молодость.

Зрелые плоды авокадо богаты ненасыщенными жирными кислотами. А как утверждают ученые, именно их недостаток - одна из основных причин нарушения холестеринового обмена и развития атеросклероза. Кроме того, в авокадо много калия, который регулирует водно-солевой обмен и так же важен для работы сердца, снижают артериальное давление.

В этом экзотическом овоще много витаминов А и С, растительных белков и жиров, от которых зависят упругость и эластичность кожи.

Клетчатка авокадо оздоровит микрофлору кишечника, улучшит перистальтику и предотвратит запоры, особенно в составе лечебного фруктового джема. Размочите по 30 г инжира, кураги и чернослива без косточек, проверните через мясорубку. Полученную массу смешайте с 30 г измельченного авокадо, добавьте столовую ложку меда. Для профилактики принимайте по столовой ложке перед сном, а в качестве лекарства - 3 раза в день после еды. Храните джем в холодильнике в стеклянной баночке с крышкой.

Входящие в состав авокадо железо и медь предупредят развитие анемии (малокровия). Кстати, в присутствии меди лучше усваивается железо - главный кроветворный элемент.

При стрессе организм страдает от недостатка калия. Авокадо восполнит дефицит.