7 продуктов для снижения веса

Для восстановления энергетического баланса и похудения доктор Дюкан представляет семь супер-продуктов, которые обладают исключительными полезными свойствами для здоровья человека. Они содержат необходимое для рациона человека количество белков, сложных углеводов, а также пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов, пишет elle.ua.

Овсяные отруби

Являются основой Диеты Дюкан. Отруби замедляют усвоение быстрых углеводов и приводят к потере калорий. Также к полезным свойствам овсяных отрубей относится их насыщенность молекулами бета-глюкана.

Агар-агар

Это желатин из морских красных водорослей, богатый растворимыми пищевыми волокнами. Агар-агар снижает скорость усвоения сахара и уровень холестерина, являясь очень эффективным продуктом для похудения.

Ягоды Годжи

Ягоды Годжи – одно из самых ценных лекарственных растений, которые выращиваются на плодородных долинах тибетских и монгольских Гималаев. Богатые антиоксидантами и минералами природного происхождения, ягоды Годжи помогают предотвратить преждевременное старение, за что их очень любят голливудские звезды.

Конжак

100% натуральный продукт растительного происхождения родом из Азии, без содержания глютена. Из этого растения делают лапшу, которая практически не содержит калорий, что делает ее незаменимым средством в борьбе против лишнего веса.

Семена льна

Защищают клетки от преждевременного старения, регулируют жировой обмен и жизнедеятельность полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые содержатся в этих семенах, понижают уровень холестерина и помогают снизить кровяное давление.

Какао пониженной жирности (не более 11%)

Этот продукт является не только мощным естественным антиоксидантом, но также содержит кофеин и теобромин, которые уменьшают чувство усталости, повышают настроение и физическую работоспособность. Из такого какао можно сделать шоколадку Дюкан – для бодрости, удовольствия и похудения!

Ревень

Низкокалорийное растение, в стеблях которого всего лишь 13 килокалорий!