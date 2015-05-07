Обжарка кофе производит удивительный эффект на свободные радикалы

Кофе - мощный антиоксидант, убивающий опасные свободные радикалы. Сотрудники Монашского университета исследовали то, как свободные радикалы и антиоксиданты ведут себя на каждой стадии получения кофе, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

"Мы попытались исследовать зерна кофе Арабика и то, что происходит со стабильными свободными радикалами и антиоксидантами во время приготовления напитка. Это позволило лучше понять, чем так полезен кофе. Оказалось, обжарка делала кофе еще полезнее", - говорит руководитель исследования Гордон Труп.

Итак, свободные радикалы - это нестабильные молекулы, которые ищут электроны для приобретения стабильности. Они провоцируют повреждения клеток и ДНК. Во время приготовления напитка эти радикалы становятся стабильными. Надо сказать, Гордон Труп был одним из первых, кому удалось выявить свободные радикалы в кофе в 1988 году. Теперь же стало понятно, как радикалы нейтрализуются.