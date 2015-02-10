Льняное масло - простое средство для похудения во сне

13:33, 10 февраля 2015
Страна
1181

Льняное масло работает на два фронта - не дает жиру откладываться и способствует ускорению расщепления жиров, которые поступили за день

Выпивать по 1 ст.л. льняного масла на голодный желудок / Фото: mybeautydoctor.ru

Похудение во сне - это не сказки! О том, что можно худеть во сне, заявили диетологи. По мнению специалистов, благодаря употреблению льняного масла на голодный желудок и перед сном можно избавиться от лишнего веса, пишет 4mama.com.ua.

Все составляющие льняного масла помогают избавиться от жира. Льняное масло работает на два фронта - не дает жиру откладываться и способствует ускорению расщепления жиров, которые поступили за день.

Также льняное масло нормализует обмен веществ все процессы пищеварения, снижает уровень холестерина в крови, помогает избежать инфаркта и инсульта.

Чтобы избавляться от лишнего веса во сне, диетологи рекомендуют выпивать по 1 ст.л. льняного масла на голодный желудок за 20 минут до завтрака или перед ночным сном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter