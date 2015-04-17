Овощи и зелень, которые портят эмаль зубов

Стоматологи доказали, что риск кариеса повышается даже от весьма полезных продуктов! Это касается овощей, которые, как нам известно, полезны для здоровья, пишет tvoymalysh.com.ua.

Стоматологи доказали, что риск кариеса повышается даже от весьма полезных продуктов! Специалисты Европейской стоматологической ассоциации назвали несколько овощей, которые способствуют развитию кариеса и раздражению десен.

Причем негативное влияние их ферментов и кислот (например, щавелевой, яблочной и янтарной) на зубную эмаль не зависит от того, в каком виде будут эти овощи - в жареном, печеном или отварном. Итак, это:

►баклажаны;

►паприка;

►болгарский перец;

►щавель;

►патиссоны;

►спаржа;

►кабачки.

Ученые нисколько не умаляют полезности этих овощей (в них есть витамин С, фолиевая кислота, витамин А, пектины, клетчатка, магний, калий и многие другие очень нужные вещества). Но советуют, отведав, к примеру, соте с баклажанами или лечо с перцем, непременно хорошенько прополоскать рот, а лучше - почистить зубы.