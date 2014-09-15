Детский кариес развивается от ссор в семье

Американские учёные выяснили, что фактором риска заболевания кариеса являются не только конфеты, но и неблагоприятная обстановка в семье. Считается, что кариес возникает из-за чрезмерного поедания сладкого, а также из-за несоблюдения гигиены полости рта. Однако исследователи из США выяснили, что конфликты и напряжённая атмосфера в семье также могут стать причиной поражения зубов у ребёнка, пишет direct-press.ru.

Учёные наблюдали за состоянием зубов у детей из 135 семей, в том числе неблагополучных. Выяснилось, что у пациентов, живущих в постоянном стрессе, кариес диагностируется чаще. За время исследования у детей, испытывающих переживания, врачи нашли по два поражённых зуба.

Авторы исследования объясняют такую ситуацию тем, что постоянные крики вызывают у ребёнка стресс и депрессию, что способствует желанию есть, а частные нервные потрясения не дают возможности ухаживать за зубами, что негативно сказывается на их состоянии.