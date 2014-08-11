Полезные свойства баклажанов

Баклажан — низкокалорийный овощ. Он содержит витамины С, В, В2, РР и каротин, а также калий, натрий, кальций,магний, фосфор и железо.

Баклажаны нормализуют водно-солевой и липидный обмены, выводят соли мочевой кислоты, незаменимы как источник калия. Их полезно вводить в рацион при подагре, различных сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, запорах, нарушениях функции печени, почек.

Специалисты рекомендуют баклажаны больным с желудочными и кишечными заболеваниями. Употребление баклажанов полезно для профилактики и лечения атеросклероза, так как усиливают выведение из организма холестерина, снимают его концентрацию в крови. Баклажаны показаны пожилым людям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопровождающимися отеками, так как большое содержаниекалия оказывает благоприятное действие на работу сердца, способствует выведению из организма излишней жидкости и нормализации водного обмена.