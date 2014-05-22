Щавель снижает уровень холестерина

Щавель чрезвычайно благотворно влияет на организм человека, так как богат веществами, которые снижают уровень плохого холестерина в крови, пишут Подробности.

Последние исследования показывают, что вещества, входящие в состав щавеля, оказывают благоприятное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и снижают уровень плохого холестерина в крови.

"Такое влияние проявляется благодаря большому количеству витамина С и калия, которые входят в состав щавеля. Кроме того, калий помогает еще и снизить давление. В комплексе полезные вещества предупреждают развитие анемии, проблем с нервной системой, повышают работоспособность мышц, купируют аритмию и разжижают кровь, улучшают метаболизм ", - говорят специалисты.

Также щавель полезен для здоровья зубов и десен и улучшает пищеварение.