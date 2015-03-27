Минздрав ликвидировал комиссии, занимавшиеся вопросами закупок лекарств

Министерство здравоохранения ликвидировало номенклатурные комиссии, занимавшиеся вопросами государственных закупок лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Александра Павленко.

«На прошлой неделе мы отменили приказы Минздрава о существовании рабочих номенклатурных комиссий и рабочих групп, которые брали на себя часть ответственность и полномочия по формированию номенклатуры, технических условий в сфере государственных закупок лекарственных средств. Такого явления в Минздраве уже не существует», - сказала Павленко.

По ее словам, эти рабочие группы должна заменить единая экспертно-техническая группа.

"На сегодняшний день нашей идеей является создание единой экспертно-технической группы, которая будет работать с 19-ю программами по потребностям населения в лекарственных средствах. Это единая комиссия будет оценивать потребности, оценивать национальный перечень лекарственных средств (по требованиям ВОЗ) и принимать решения, по каким номенклатурам будут осуществляться государственные закупки», - отметила Павленко.

Также она добавила, что уже на следующей неделе состоится представление нового национального перечня лекарственных средств, которые можно было бы закупать по процедуре государственных закупок.

«Подготовка этого перечня уже завершена в соответствии с процедурой ВОЗ. Таким образом, мы получим новый качественный акт, по которому можно выбирать те или иные лекарственные средства, которые будут закупаться Украины», - сказала Павленко.