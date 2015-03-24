Утверждены изменения в порядок госрегистрации лекарственных средств

Как сообщили УНИАН в Минздраве, соответствующее постановление Кабинета Министров Украины от 18.03.2015 г. за № 125 «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств» обнародовано на Правительственном портале.

Принятие, разработанного специалистами Минздрава Украины, правительственного документа, выполняет требования Законов Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах», которые вступили в действие 5 сентября 2014 года и 5 ноября 2014 года.

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Введенные постановлением нормы предусматривают упрощение государственной регистрации лекарственных средств, предназначенных для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов, онкологических и редких заболеваний, отмену прохождения процедуры повторной государственной перерегистрации лекарственных средств каждые 5 лет, а также введение упрощенного порядка проведения экспертизы регистрационного досье для оригинальных лекарственных средств, которые зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств.

Принятие постановления способствует упрощению и оптимизации процедуры регистрации лекарственных средств и гармонизации нормативно-правовых актов Украины с Директивами Европейского Парламента и Совета, касающиеся регистрации лекарственных средств.