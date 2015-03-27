За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

13:28, 27 марта 2015
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В зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранение

За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный / Фото: УНИАН

За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранение.

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