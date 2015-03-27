За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранение.