За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный
13:28, 27 марта 2015Страна
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В зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранение
За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный / Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранение.
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