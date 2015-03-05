За сутки в зоне АТО ранен один украинский военнослужащий
10:36, 05 марта 2015Страна
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен / Фото: УНИАН
В течение минувших суток в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Есть предварительная информация, что за минувшие сутки Украина потеряла одного военнослужащего, еще один получил ранение", - сказал Селезнев.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день в больницах находятся 459 раненных военнослужащих, в том числе 17 - с тяжелыми ранениями.
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