За сутки в зоне АТО ранен один украинский военнослужащий

В течение минувших суток в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Есть предварительная информация, что за минувшие сутки Украина потеряла одного военнослужащего, еще один получил ранение", - сказал Селезнев.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день в больницах находятся 459 раненных военнослужащих, в том числе 17 - с тяжелыми ранениями.