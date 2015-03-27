В понедельник представят обновление Гуманитарной карты Донецкой и Луганской областей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, в понедельник, 30 марта 2015 года, в отеле «Опера» Гуманитарный штаб и «Допоможемо ТВ» представят обновлениеГуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей. В основе карты - данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования — оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 г.), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В круглом столе по обсуждению данных примут участие Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Марина Миргородская, директор «Допоможемо ТВ», Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского форума благотворителей, Энрике Менендес, представитель группы волонтеров «Ответственные граждане», Наталья Карина, зав. Гуманитарным отделом «Общество Красного Креста Украины», Оксана Косенко, представитель «Help Age International Ukraine». К участию приглашены представители других общественных и международных организаций.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 30 марта 2015 года, 10:30-12:30

10:30-11:00 – регистрация

11:00-12:00 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:00-12:30 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

Просим получить аккредитацию по тел.+38 (050) 347-59-30 или по эл. почте ttregobchuk@fdu.org.ua