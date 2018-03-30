Штаб Ахметова актуализировал Гуманитарную карту: ситуация на Донбассе ухудшается

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, почти половина населения Донбасса больше не в силах терпеть нынешнее бедственное положение. Об этом свидетельствует обновленная Карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, презентованная Гуманитарным штабом Рината Ахметова. Заложенные в карте данные основаны на декабрьском исследования Киевского международного института социологии, «охватившего» 26 городов зоны АТО. «С момента проведения нашего ноябрьского исследования ситуация заметно ухудшилась, - заявила исполнительный директор института Наталья Харченко. – Процент людей, которым не хватает медикаментов, вырос с 45 до 58, продуктов – с 34 до 45. В дефиците почти все самое необходимое». По словам социолога, некоторые продукты, безусловно, можно купить в магазинах, однако у значительного числа населения совершенно не осталось средств, ведь выплаты социальной помощи прекращены, а запасы «мирного времени» практически исчерпаны. Частично зарплату получают лишь работники отдельных крупных предприятий. Тем не менее, в ближайшее время планирует выехать из Донбасса лишь один процент населения. Еще 15 процентов хотели бы уехать, но не могут. Подавляющее большинство жителей даже не помышляют об отъезде. По мнению Натальи Харченко, люди не уверены, что на новом месте удастся найти жилье и работу: многие уже пытались переехать, но вернулись назад.

В такой ситуации единственным спасением для сотен тысяч людей является гуманитарная помощь. Согласно данным исследования, основным ее поставщиком мирному населению Донбасса остается Гуманитарный штаб Рината Ахметова: о его деятельности экспертам сообщили более чем две трети опрошенных жителей. В последнее время свою работу в Донецкой и Луганской областях возобновили и международные гуманитарные организации - «Красный крест», Всемирная программа ООН, ЮНИСЕФ, «Врачи без границ». По мнению представителя управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноель Калхун, Гуманитарная карта поможет всем, кто готов оказать помощь населению Донбасса, так как дает представление, в чем именно нуждаются жители того или иного населенного пункта. Эксперт призвала продолжать работу над актуализацией данных, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие гуманитарной ситуации в регионе. Высокую оценку усилию специалистов, работавших над созданием и обновлением Гуманитарной карты, также дал представитель Всемирной продовольственной программы Мартин Олсен. По его мнению, необходимо добиваться, чтобы об ужасающем положении, в котором оказались жители Донецкой и Луганской областей, узнало как можно больше людей по всему миру. Ведь гуманитарная помощь международных организаций складывается из частных пожертвований. Как отметила директор «Допоможемо ТВ» Марина Миргородская, количество заходов на страницу Гуманитарной карты в Интернете постоянно увеличивается. Беспокойства за судьбу жителей Донбасса испытывают не только украинцы из других регионов, но и граждане других стран – Германии, США, Израиля, России.