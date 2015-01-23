Благодаря дерегуляции рынка цены на лекарства могут быть снижены до 30%, а украинцы получат доступ к качественным препаратам лучших мировых брендов.

Об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

«Сегодня в Украине существует огромное количество ненужных лицензий и регистраций лекарств, которые созданы для того, чтобы на этом могли зарабатывать чиновники», - констатировал министр.

«Из собственного опыта могу сказать, что против отмены таких разрешительных документов будут лишь коррупционеры. Я уверен, что благодаря дерегуляции рынка цены на лекарства могут быть снижены до 30%, а украинцы получат доступ к качественным препаратам лучших мировых брендов», - подчеркнул Квиташвили.