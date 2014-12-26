В 2015 году Минздрав будет закупать лекарства планово, а не экстренно

В 2015 году Министерство здравоохранения будет закупать лекарства планово, а не экстренно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на брифинге в Кабинете министров.

«В следующем году тендеры и закупки будут по другой схеме. Мы уже работаем с международными организациями. Они готовы нам помочь. Мы перейдем на плановые закупки, а не на экстремальные, экстренные. Эту новую форму мы предложим уже в январе-начале февраля. Мы должны все обговорить с международными организациями. Думаю, что эта проблема уладиться. Я думаю, что с перепланированием проблем не будет», - сказал министр.

Он также акцентировал, что в Украине нет точных данных, сколько пациентов нуждается в лекарственных препаратах, которые закупаются по государственным программам.

«Мы еще должны провести большую работу по уточнению потребностей. Мы считаем от количества денег, которые, возможно, выделят на эти программы. А надо считать от нужды. У нас нет хороших оценок по потребностям. Мы должны знать, какая потребность в целом по разным направлениям и программам. Чтобы финансировалось не 30% и меньше от потребности, а намного больше. Это в планах на 2015 год», - отметил Квиташвили.