9-10 января в Украине сильный гололёд и осадки

Госавтоинспекция предупреждает водителей о сильном гололеде и осадках 9-10 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по информации Гидрометцентра, 9-10 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: резкое потепление, мокрый снег с переходом в дождь. В западных, северных и центральных областях на дорогах сильный гололед.

В связи с этим ГАИ обращает внимание как водителей, так и пешеходов на необходимость быть особо внимательными.

В частности, в таких погодных условиях водителям необходимо неуклонно соблюдать Правила дорожного движения. «Будьте осмотрительны при проезде мостов и эстакад, откажитесь от рискованных маневрирований, ни в коем случае не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию», - призывает ГАИ водителей.

Также пешеходы должны позаботиться о собственной безопасности. Учитывая гололед, нужно передвигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не выходить на проезжую часть прямо перед автомобилем – водитель просто не успеет затормозить, отмечает ГАИ.