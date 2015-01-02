В Украине и Киеве объявлено штормовое предупреждение
11:28, 02 января 2015Страна
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2 января на дорогах местами гололедица, днем в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с
Фото: flickr.com
В Украине и Киеве на 2 января объявлено штормовое предупреждение.
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского Гидрометереологического центра.
"Ночью 2 января в Киеве и Киевской области гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что в Украине в целом "2 января на дорогах местами гололедица, днем в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с".
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