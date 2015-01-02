В Украине и Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Украине и Киеве на 2 января объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского Гидрометереологического центра.

"Ночью 2 января в Киеве и Киевской области гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в Украине в целом "2 января на дорогах местами гололедица, днем в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с".