Грузовики Гуманитарного штаба с продовольствием снова задержали на блокпосту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Штабу пока не удается доставить в Донецк продукты для мирных жителей. Сегодня грузовики с продовольствием уже в третий раз задержали на блокпосту. Как заявил волонтер Максим Ровинский, машины возвращаются в Днепропетровск: требования, которые бойцы выдвигают к гуманитарной организации – обмен продуктов на военнопленных. По словам волонтера, комбат 5-го отдельного батальона "Правого сектора" с позывным «Черный» заявил, что за каждый пропущенный в зону АТО грузовик ему из плена должны передавать по два человека. В противном случае будет полностью заблокирована помощь не только от штаба Ахметова, но и от других гуманитарных организаций.

«Если мы позиционируем себя как государство Украина, то подобные действия нельзя допускать, - считает глава Объединенного координационного центра по освобождения военнопленных при Минобороне Юрий Тандит. - Все действия по освобождению заложников происходят по определенной процедуре. Нам уже удалось достичь договоренности по обмену пленными по схеме «все на всех». Но подобные заявления и действия лишь мешают нашей работе. Если начинать менять ребят на товар, это приведет к тому, что завтра прямо на улицах будут хватать людей и делать из них заложников. Торговли людьми нельзя допустить. Очень опасно перейти на отношения, когда предметом купли-продажи становится жизнь человека. Что касается машин с гуманитарной помощью, то их блокирование может привести к тому, что люди в Донецкой и Луганской области начнут умирать от голода. Мука, сахар, крупы сейчас реально помогают спасти жизни простых людей – наших сограждан. Не будем забывать, что на Донбассе остается очень много патриотов Украины, ставших заложниками создавшейся ситуации».

В недопустимости выкупа пленных или обмена их на материальные ценности убежден и руководитель «Центра освобождения пленных» Владимир Рубан. По его мнению, это может стимулировать массовое похищению людей с целью обмена или продажи.

По словам Рубана, на данный момент он прилагает усилия, чтобы гуманитарный груз Рината Ахметова все таки пропустили в Донецк. Переговорщик также сообщил, что будет контролировать содержимое и распределение гуманитарной помощи в Донецк: «если у меня будет информация о том, что груз идет не по назначению или груз двойного назначения, то эта линия будет прекращена. Это будет касаться всех видов помощи, которые привозят в Донбасс, независимо от того, линия ли это Рината Ахметова или кого-то другого».

Вместе с тем, Владимир Рубан отметил, что гарантий того, что отдельные батальоны не будут вновь препятствовать доставке груза он не дает.

Тем временем, в пунктах выдачи продуктовых наборов на Донбассе уже четвертый день выстраиваются огромные очереди из пенсионеров и женщин с маленькими детьми (помощь предназначается исключительно для наиболее социально незащищенных категорий населения: инвалидов 1-2 групп, стариков, одиноких матерей, многодетных семей, беременных и т.д). Люди говорят, что продуктовые наборы от Рината Ахметова сейчас едва ли единственный способ выжить.

В связи с задержанием помощи Гуманитарный штаб выступил с обращением к Петру Порошенко, призвав Президента «как можно быстрее рассмотреть факты препятствования движения гуманитарного груза и принять все необходимые меры для пропуска грузовиков с помощью для мирного населения Донецкой и Луганской областей».

Напомним, колонна грузовиков Гуманитарного рейса, перевозившая 400 тонн продуктов, была задержана на блокпосту вечером 14 декабря батальоном «Днепр-1». Фуры вернулись в Днепропетровск и после досмотра сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вновь отправились в направлении Донецка. Однако и вторая попытка оказалась неудачной: автомобили под угрозой оружия развернули представители «Правого сектора».