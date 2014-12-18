Сегодня представят обновленную Карту ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 19 декабря 2014 года, 11:00-13:00, в отеле «Опера» Гуманитарный штаб Рината Ахметова представит обновленную Карту ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей. В основе карты - данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС). Ключевой аспект нового исследования — динамика потребностей к концу года, планы, ожидания и прогнозы жителей городов Донбасса.

В мероприятии примут участие Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Марина Миргородская, директор «Допоможемо ТВ», Мартин Олсен, председатель Всемирной продовольственной программы ООН, Энрике Менендес, представитель группы волонтеров «Ответственные граждане». К участию приглашены представители других общественных и международных организаций.

Участники мероприятия обсудят, в частности, вопрос, который постоянно звучит в последнее время,– «Нужно ли кормить Донбасс?!».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 19 декабря 2014 года, 11:00-13:30

11:00-11:30 – регистрация

12:00-12:30 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:30-13:00 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

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