7 ценных травяных чаёв для поддержания здоровья

Нам известны лишь немногие из травяных напитков. Однако природа подарила огромное разнообразие ингредиентов, которые благотворно влияют на здоровье и тонус организма, пишет toneto.net.

Попробуйте чай из крапивы. Заварив листья крапивы, вы снижаете риск анемии, ревматизма, артрита, инфекций мочевыводящих путей, почек и мочевого пузыря.

Чаи из крапивы поможет решить проблемы с давлением, поднимет иммунитет, избавит от простудных инфекций и их симптомов.

Ромашка известна каждому из нас. Настои из ромашки очень хорошо влияют на желудок, и способствуют расслаблению. Ромашковый чай перед сном решит проблемы с бессонницей. Это эффективное средство от стресса и депрессии.

Лаванда поднимает настроение, расслабляет тело и успокаивает ум. Расстройство желудка и кишечные инфекции поддаются лечению лавандовым чаем.

Если вы простудились, можно сделать компресс из лаванды и приложить к грудной клетке. Хрипы и кашель пройдут, вы сможете легко дышать.

Лавандой лечат бронхит, астму, она помогает снизить температуру тела при лихорадке. Настой из лаванды используют, чтобы залечить раны, порезы, язвы.

Розмарин не просто имеет отличные вкусовые показатели. Из него можно заварить чай, который эффективно решает проблемы мышечного напряжения. Он ускоряет метаболизм, хорошо воздействует на печень, желчный пузырь и дыхательные пути.

Чай из шиповника – источник большого количества витамина С. Такой напиток идеально подойдет для укрепления иммунной системы. Чай из шиповника благотворно влияет на состояние кожи и функцию надпочечников.

Засушить ягоды ежевики – отличная идея для поддержания здоровья круглый год. Можно также использовать листья ежевики, они придают аромат напитку. В листьях содержится много флавоноидов, которые известны своей высокой антиоксидантной активностью.

Флавоноиды, которыми богат боярышник, помогут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.