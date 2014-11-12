Утром полезно пить зеленый чай

1. Зеленый чай полезен для сердца.

Зеленый чай может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт - одних из самых частых причин смертности во всем мире. Польза зеленого чая складывается за счет снижения уровня холестерина и триглицеридов в крови человека, пишет ogo.ua.

2. Благотворное влияние на кожу.

Из-за содержания в нем антиоксидантов и эффекта противовоспалительных свойств, зеленый чай помогает уменьшить число морщин и другие признаки старения, которые с возрастом появляются на нашем лице. Кроме того, зеленый чай можно применять местно в виде компрессов и кубиков льда, сделанных из него.

3. Зеленый чай поможет справиться с депрессией.

Теанин, что содержится в зеленом чае, является естественным веществом, которое помогает нам расслабиться и успокоить нервы, а также этот антиоксидант способен помочь человеку побороть депрессивное состояние.

4. Зеленый чай снижает риск заболевания сахарным диабетом 2 типа.

Сахарный диабет 2 типа охватывает около 300 миллионов людей во всем мире. Исследования показали, что зеленый чай может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину - две из основных причин диабета. Японское исследование показало, что люди, которые регулярно употребляют зеленый чай, снижают риск заболевания сахарным диабетом 2 типа на целых 42%.

5. Зеленый чай борется с инфекциями.

Зеленый чай, как известно, убивает бактерии, улучшает состояние ротовой полости и снижает риск инфицирования нашего организма. Катехин, содержащийся в зеленом чае, защищает нас от вирусов, которые вызывают грипп, а также от стрептококковых бактерий, которые вызывают зубной налет и кариес.