Имбирь и ромашка помогут избавиться от головной боли

Причин головной боли множество. В первую очередь это постоянный стресс, постоянное недосыпание, малоподвижный образ жизни, остеохондроз и постоянное напряжение, в чем либо. Естественно, причину вашей головной боли может понять только врач. Но как выяснилось, лишь у трех пациентов из десяти головная боль проявляется в связи с другими разными заболеваниями и болезнями. В остальных же случаях это просто последствия от стрессов, напряжений, переживаний.

Cписок продуктов, препятствующих развитию головных болей, короткий. Достоверно установлено, что таким действием обладает имбирь. Лечебная доза — 1 грамм сухого имбиря в день. Его можно добавлять в разные блюда. Помогает ещё ромашка крупная, или девичья (не путать с обычной ромашкой аптечной). Из её листьев делают настой или отвар, а иногда их даже просто жуют. Можно ещё принимать в больших дозах витамин В6 (400 мг) или препараты с магнием (600 мг).

Если у Вас головная боль в висках, сделайте массаж мышц лба, висков и затылка. Пройдитесь по свежему воздуху, выполните несложные упражнения для мышц шеи и плечевого пояса.