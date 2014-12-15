Минздрав вынесет на обсуждение проект закона о дерегуляции системы здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Украины стартовала работа над пакетом законопроектов по дерегуляции системы здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Минздрава Александр Квиташвили сегодня во время встречи с представителями фармакологической промышленности в рамках публичного обсуждения Национальной стратегии построения новой системы здравоохранения в Украине.

В частности, он рассказал, что рабочая группа будет вводить изменения в систему финансирования здравоохранения, перерегистрации и закупки лекарств, структуру самого министерства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

«Дополнительная перерегистрация уже сертифицированных международными регуляторами лекарств похожа на печать, которыми в Украине часто скрепляется ресторанное меню. Что означает эта печать (или дополнительная дублирующая регистрация)? Что она гарантирует?», - задал риторический вопрос министр здравоохранения. Упрощение этой процедуры, по его убеждению, сэкономит деньги. В то же время он подчеркивает, что несертифицированные лекарства будут проходить регистрацию по существующей строгой процедуре, независимо от того, какая компания их производит.

Изменения в структуре министерства Квиташвили видит в изменении функций. «Министерство должно заниматься стратегией развития, а не быть регулятором и тендерным комитетом», - считает он. К тому же он убежден, что простая смена лиц не приведет к качественным изменениям в работе.

«Нет никакого резона разрабатывать реформы, которые будут неприемлемыми для любого участника системы здравоохранения, ведь мы все заинтересованы в честных правилах работы и качественных услугах», - отметил Квиташвили. Он пообещал, что все задуманные изменения будут обязательно обсуждаться с медиками, фармацевтами и пациентами.

«А то, воспримут ли парламентарии и правительственные чиновники предложенные изменения, одобрят ли законопроекты, - продемонстрирует готовность Украины к реальным реформам», - сказал Квиташвили.