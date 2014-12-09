Функции Минздрава по закупке лекарств и медпрепаратов предлагают передать в систему ООН

Правительство предлагает выделить из Министерства здравоохранения ряд функций по закупке лекарственных средств и медицинских препаратов и передать их в систему ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Что касается закупки лекарственных средств и медицинских препаратов за государственные средства. Это часть коалиционного соглашения, и предложение правительства - мы выделяем из Минздрава ряд функций по закупке лекарственных средств и медицинских препаратов и передаем их в систему ООН. Ряд вакцин и специальных медицинских препаратов будут закупаться по схеме и модели через систему ООН", - сказал Яценюк.