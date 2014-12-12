Функции Минздрава будут изменены - Квиташвили

Функции Министерства здравоохранения Украины будут изменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на пресс-конференции.

«Минздрав будет меняться функционально. И команда будет набираться под определенные функции. Именно по этому принципу будет набираться новая команда, которая будет работать в Минздраве. Это будет уже на следующей неделе, во вторник, среду», - сказал министр.