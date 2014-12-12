Функции Минздрава будут изменены - Квиташвили
10:55, 12 декабря 2014Страна
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Команда будет набираться под определенные функции. Именно по этому принципу будет набираться новая команда, которая будет работать в Минздраве
Фото: УНИАН
Функции Министерства здравоохранения Украины будут изменены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на пресс-конференции.
«Минздрав будет меняться функционально. И команда будет набираться под определенные функции. Именно по этому принципу будет набираться новая команда, которая будет работать в Минздраве. Это будет уже на следующей неделе, во вторник, среду», - сказал министр.
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