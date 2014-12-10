Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине не превышен

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 176 795 человек, из них 69,3 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 41,1 на 10 тысяч населения, что на 3,2 % выше, чем на прошлой недели.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 72,5, наименьший - в Луганской (по доступным данным) и Харьковской областях - соответственно 11,9 и 18,1 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю всего госпитализировано 5 459 человек (3,1 %), что на 1,1 % меньше, чем за прошедшую неделю, из них 74,3 % составляют дети до 17 лет. Летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

За отчетную неделю привито против гриппа 12 015 человек, что на 34,8 % меньше, чем за прошлый. С начала эпидемического сезона вакцинировано 89 547 человек. Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 23 %.

*Примечание. Без учета данных по АР Крым и г. Севастополь, Луганской области.