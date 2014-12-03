Систему государственных закупок лекарств сделают открытой

Об этом сказал новый министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили во время брифинга после того, как Рада утвердила состав нового правительства, передает ТСН.

"Я работаю в группе экспертов, которые разрабатывают стратегию реформирования здравоохранения в Украине, начиная с сентября этого года. Я знаю проблему с закупками, которая была, что закупки провалились и нужно было принимать экстренные меры и правительству, и министерству", - сказал он.

"Я думаю, эта проблема решается. Надо просто открыть систему госзакупок. Сейчас у вас закрытая система. Возникают "олигаполии", даже не монополии, а "олигаполии", которые друг с другом общаются и сами делают ценообразование. Это не новое явление, эта система есть в некоторых европейских странах, в бывших советских странах", - добавил Квиташвили.

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По мнению министра, успешная борьба с коррупцией в госзакупках зависит от прозрачности и открытости для всех компаний, которые могут качественно работать в этой сфере.

Также Квиташвили добавил, что уже начались переговоры с ЮНИСЕФ и другими международными организациями, которые могут помочь при закупками специальных медикаментов.

"Таким путем идут многие государства, включая Грузию", - сказал он и отметил, что в Украине будет "совершенно новая система госзакупок".