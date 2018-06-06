Гройсман рассказал, когда примут решение по чиновнику Минздрава из-за скандальной фразы о смерти онкобольных

Он напомнил, что есть аудиозапись выступления, которая в понедельник была им направлена на рассмотрение комиссии высшего корпуса государственной службы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что решение по заместителю министра здравоохранения Александру Линчевскому будет принято завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

«Я хочу сказать одну вещь - я за то, чтобы наказать человека, если он действительно это сказал. И я за то, чтобы наказание было жестким, я бы даже сказал жестоким, но сперва мы должны все убедиться, что он именно это сказал», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что есть аудиозапись выступления, которая в понедельник была им направлена на рассмотрение комиссии высшего корпуса государственной службы.

«И завтра по моему требованию состоится это заседание. Но я хочу попросить, чтобы это заседание было публичным, чтобы мы все послушали, потратили 20 минут времени и послушали эту пленку, и потом я готов выполнить любое решение, которое будет объективным после того, как мы услышим, что сказал этот человек. Я это слышал, у меня собственные выводы есть. И тогда мы примем совместное решение... Поэтому нам осталось подождать до завтра, завтра будет проведена эта комиссия, и после неё я приму решение», - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского по поводу лечения онкобольных украинцев за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

«Относительно эффективности. Относительно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованной выдержке из стенограммы.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

5 июня председатель Счетной палаты Украины обнародовал аудиозапись со скандальными словам Линчевского: