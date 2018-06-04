"Они все умрут без вариантов": зам Супрун прокомментировал свое выступление о смерти онкобольных

Заместитель министра здравоохранения отмечает, что манипуляции на теме лечения тяжелобольных пациентов вредят как самим пациентам, так и обществу.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский считает, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по поводу выводов аудита Счетной палаты об эффективности программы «Лечение граждан Украины за рубежом».

«В социальных сетях, в средствах массовой информации распространяются фрагменты заседания Счетной палаты, которые не отражают ни ход самого заседания, ни, тем более, не отражают позицию министерства. Мне жаль, что слова, вырванные из контекста, оскорбили или возмутили пациентов, их семьи и неравнодушных граждан», - заявил Линчевский.

«Манипуляции на теме лечения тяжелобольных пациентов, откровенные передергивания, собственно, вырывание из контекста вредят и самим пациентам, и обществу в целом. Несмотря на сложность проблемы, несмотря на имеющиеся объективные недостатки, министерство продолжает работать над программой лечения пациентов за рубежом. За время нашей каденции, за два предыдущих года, лечение за рубежом получили более 200 пациентов, что больше, чем за все годы существования программы совокупно», - сказал замминистра.

Линчевского спросили, говорил ли он фразу: «Это рак, все они умрут, все они умрут без вариантов», и, если да, так почему он это сказал.

На это он ответил следующее: «Один из упреков к министерству со стороны Счетной палаты заключался в том, что 25% пациентов, которых отправляют за границу, потом скоро умирают, и министерство упрекали в неэффективном или неэкономном расходовании средств. Наша позиция такова, и она высказывалась там, о том, что, независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести, даже если предложенное лечение может только облегчить заболевание или продлить жизнь, даже если биологически это невозможно, надо использовать все шансы, и каждую малейшую надежду надо использовать».

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«То, что мы видим, эти фрагменты, которые распространяются, они выдернуты из контекста, имеющаяся стенограмма является неполной», - подчеркнул заместитель министра.

Как утверждает Линчевский, выдернутые слова из контекста не отражают позицию Минздрава и того, о чем говорилось на заседании. Также он сказал, что следующее заседание Счетной палаты планируется 6 июня.

Однако журналисты попросили объяснить, каким был контекст, если из него были выдернуты слова.

«В формате «вопросов-ответов» нас упрекают, что каждый четвертый пациент, которого мы отправляем за границу, умирает, а посему мы неэкономно используем государственные средства, так как они неэффективно расходуются, потому что пациенты, которые едут на трансплантацию, умирают, а соответственно, этого не следует делать, что вызывает естественное, скажем, наше возмущение, и выражаем позицию, что, независимо от того, даже если лечение дает шанс одному пациенту из 100, надо лечить всех 100», - сказал Линчевский.

Он вновь подчеркнул, что фрагменты, которые распространяются в соцсетях, являются манипуляцией и выдернуты из контекста.

Ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского по поводу лечения онкобольных украинский за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

«Что касается эффективности. О нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованной выдержке из стенограммы.