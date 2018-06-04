"Это рак. Они все умрут": Минздрав отреагировал на скандал вокруг заявления зама Супрун о лечении онкобольных за рубежом

В сети разгорелся скандал из-за слов зама Супрун о лечении онкобольных украинцев за рубежом. В Минздраве уже отреагировали, заявив, что его слова вырваны из контекста.

В Министерстве здравоохранения заявили, что обеспокоены активным распространением отдельных отрывков выступления зама и.о. главы Минздрава Александра Линчевского о целесообразности лечения онкобольных украинцев за рубежом.

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Речь идет о заявлении чиновника в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке – 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - говорится в опубликованной выдержке из стенограммы.

В сети по этому поводу сразу же разгорелся скандал. При этом мнения разделились. Одни пользователи потребовали отставки Линчевского после таких заявлений, а другие утверждают, что цитата вырвана из контекста и перекручена.

Пресс-служба МОЗ заявила, что слова Линчевского вырвали из общего контекста диалога со Счетной палатой Украины.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали СМИ, политиков и других граждан Украины предотвратить дальнейшие манипуляции.

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В Минздраве подчеркнули, что некорректным является и предположение относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых направляли на лечение за границу.

Кроме того, Министерство здравоохранения назвало успешными результаты работы программы "Лечение граждан Украины за рубежом".

"За последние два года отправлено на лечение в полтора раза больше пациентов, чем за предыдущие шесть лет в совокупности. Пребывание пациентов в очереди сократилось с года до месяцев, иногда недель. Формируется сеть проверенных и надежных мировых клиник-партнеров, с которыми идет системное сотрудничество. Шанс на продление жизни получают более 75% пациентов", – отметили в ведомстве.

В то же время, добавляют в ведомстве, стоимость проведения операций для украинцев за рубежом выше таких же операций для европейцев.

"Украинцы были вынуждены участвовать в этой программе, поскольку при отсутствии прогресса в развитии собственной трансплантологии в Украине программа лечения за рубежом была и пока остается единственным шансом пациентов на продление жизни", – объяснили в Минздраве.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения считают, что дальнейшее увеличение бюджетов программы является нецелесообразным, дополнительные ресурсы должны быть направлены на развитие национальной программы: прежде всего, образование украинских медиков за рубежом и пилотные проекты по трансплантации в Украине.

"Министерство не прекращает направлять граждан Украины на лечение за границу, пока трансплантология в Украине не начала работать", – добавили в ведомстве.

Опубликованная Онкопорталом Украины выдержка из стенограммы выступления Линчевского: