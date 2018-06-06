"Это рак... Они все умрут без вариантов": опубликована запись скандального заявления чиновника Минздрава (аудио)

07:19, 06 июня 2018
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Вокруг слов Линчевского разгорелся скандал / фото Радио Свобода

Появилась запись скандального заявления заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского на заседании Счетной палаты относительно лечения онкобольных украинцев за рубежом.

Ссылку на аудио на своей странице в Facebook обнародовал председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

"Для недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ней ознакомиться и не возникало никаких вопросов", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского относительно лечения онкобольных украинский за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

«Об эффективности. Относительно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованном выдержке из стенограммы.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

После этого активисты и пациенты требовали уволить Линчевского.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть в отношении Линчевского дисциплинарное производство.

5 июня Пацкан заявил, что, согласно результатам аудита Счетной палаты, Минздрав в течение 2016-2017 годов неэффективно использовал 286 млн грн бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, еще 24 млн грн были использованы с нарушением законодательства.


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Теги: #скандал#Минздрав#Александр Линчевский