"Это рак... Они все умрут без вариантов": опубликована запись скандального заявления чиновника Минздрава (аудио)

Скандал разразился вокруг заявления заместителя Супрун о лечении онкобольных украинцев за рубежом.

Появилась запись скандального заявления заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского на заседании Счетной палаты относительно лечения онкобольных украинцев за рубежом.

Ссылку на аудио на своей странице в Facebook обнародовал председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

"Для недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ней ознакомиться и не возникало никаких вопросов", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского относительно лечения онкобольных украинский за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

«Об эффективности. Относительно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованном выдержке из стенограммы.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

После этого активисты и пациенты требовали уволить Линчевского.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть в отношении Линчевского дисциплинарное производство.

5 июня Пацкан заявил, что, согласно результатам аудита Счетной палаты, Минздрав в течение 2016-2017 годов неэффективно использовал 286 млн грн бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, еще 24 млн грн были использованы с нарушением законодательства.



