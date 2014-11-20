ООН обеспокоена прекращением лечения в Украине больных ВИЧ и туберкулёзом

В Организации Объединенных Наций обеспокоены прекращением лечения в Украине более 70 тыс. пациентов, больных ВИЧ и туберкулезом.

Об этом говорится в докладе ООН от 20 ноября о состоянии соблюдения прав человека в Украине, в соответствии с которым, в организации серьезно обеспокоены существенным сокращением экономических, социальных и культурных прав людей в Украине.

В частности, отмечается, что особенно актуальной проблемой является риск прекращения лечения примерно 60 тыс. ВИЧ-положительных и около 11 тыс. 600 пациентов с мультирезистентным туберкулезом во всех регионах Украины из-за незавершенных тендеров на приобретение лекарств, необходимых для спасения жизни.

«Прекращение лечения угрожает жизни более 70 тыс. пациентов и может привести к неконтролируемому распространению эпидемий», - предостерегают эксперты.

В этой связи отмечается, что закупка необходимых лекарств является одной из основных обязанностей государства для обеспечения минимально необходимого уровня права на охрану здоровья.

Как сообщал УНИАН, 28 октября и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Елена Ещенко заявила, что пациенты с социально опасными болезнями, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, лишены полноценной медицинской помощи.

По ее словам, пациентам с социально опасными болезнями, как, например, СПИД и туберкулез, ограничен доступ к государственным медицинским программам лечения, потому что они «не воспринимаются боевиками как жизненно необходимые».