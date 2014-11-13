В Украине работают горячие линии по вопросам ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Телефоны

0-800-500-451 - Национальная линия телефона доверия по проблеме ВИЧ/СПИД - бесплатная, постоянно действующая телефонная «горячая линия» для населения.

0-800-50-30-80 - Бесплатная горячая телефонная линия по вопросам туберкулеза.

Вместе с тем, на сайте Госслужбы Украины соцзаболеваний работает интерактивный сервис «Электронная приемная для пациентов» для обеспечения контроля за соблюдением конституционных прав граждан, больных с ВИЧ-инфекцией или/и туберкулезом на получение медицинской помощи в учреждениях, которые предоставляют услуги профилактики и лечения указанных заболеваний.

Приемная осуществляет следующие виды помощи:

- Оказание правовой и другого рода информации по обеспечению медико-социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИДОМ и туберкулезом и предоставление консультаций и разъяснений по вышеуказанным вопросам;

- Решение вопросов о нарушении прав граждан, предусмотренных законодательством Украины в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза.

При Министерстве здравоохранения Украины создан оперативный штаб и телефонную «горячую линию» по контролю и срочного решения вопросов обеспечения заведений здравоохранения коммунальной и государственной форм собственности административно-территориальных единиц Украины всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, которые закупаются за средства Государственного бюджета на выполнение Общегосударственных целевых программ.

Отныне пациенты, которые лечатся с помощью государственных целевых программ, в случае отсутствия медикаментов, также могут обратиться по следующим телефонам «горячей линии» Минздрава Украины:

(044) 518-47-11, (044) 226-22-05, (044) 200-07-85 - круглосуточно;

0-800-801-333, (044) 200-07-81 - с 09.00 до 18.00;

0-800-507-309 - круглосуточная правительственная телефонная «горячая линия».