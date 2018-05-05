Супрун развенчала распространенный миф о вреде хрустеть пальцами и показала, как правильно мыть руки

Хруст в пальцах и суставах во время сгибания не приводит в будущем к артриту и дрожанию рук.

Очередной распространенный миф разрушила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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По словам главы Минздрава, хруст в суставах во время сгибания вероятнее всего является следствием схлопывания пузырьков газа, которые образуются из-за наличия синовиальной жидкости. Она, в свою очередь, предотвращает трение.

Она отметила, что схлопывание пузырьков, как показывают исследования, никак не влияет на возникновение артирита или дрожи в руках.

"Еще более неформальное исследование американского доктора Дональда Унгера, идея которого родилась якобы после постоянных замечаний матери о похрустывании суставами. Он провел эксперимент - около 50-ти лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. Ученый хотел проверить, будет ли нанесен вред его руке и будут ли возникать разногласия между руками. По его подсчетам, это случилось около 36 500 раз. После завершения эксперимента, ученый не констатировал симптомов артрита и вообще каких-либо отличий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии", - написала Супрун.

Кроме этого, во Всемирный день гигиены рук Супрун подчеркнула важность мытья рук с мылом. "Это касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни - врачей и всех работников медицинских учреждений", - отметила она.

По ее словам, несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня. "Наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции кровотока, которые могут передаваться через прикосновение медицинских работников к пациентам. Из каждых 100 госпитализированных пациентов, по меньшей мере, 7 в развитых и 10 в развивающихся странах, получают инфекцию именно таким путем ", - сообщила она.

Супрун подчеркнула, что соблюдение правил гигиены рук в медицинских учреждениях и учреждениях здравоохранения позволяет спасти миллионы жизней. "Давайте не забывать об этом и мыть руки тщательно!", - призвала она и добавила на своей странице в соцсети картинку-инструкцию о том, как правильно мыть руки.

Как сообщал УНИАН, Супрун рассказала украинцам, как правильно чистить зубы. "Чистите зубы не менее 2 минут два раза в день. Исследования показывают, что продолжительность чистки зубов должна составлять не менее 2 минут", - посоветовала она.