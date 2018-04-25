Прості рекомендації допоможуть зберегти здоров’я зубів та гарну усмішку.

И.о. министра здравоохранения Супрун рассказала украинцам, как правильно чистить зубы.

Читайте такжеВ Украине снова набирает обороты эпидемия кори: за неделю заболели более тысячи человек

Как написала она на своей странице в Фейсбук, простые и полезные рекомендации помогут сохранить здоровье зубов.

"Чистите зубы не менее 2 минут два раза в день. Исследования показывают, что продолжительность чистки зубов должна составлять не менее 2 минут. От длительности зависит эффективность очистки ротовой полости, уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен. Обращайте внимание на технику чистки. Наиболее эффективным методом чистки зубов признано технику Басса. Рекомендации, согласно этой техникой, следующие: размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные «выметающие» движения от передних до задних зубов. жевательную поверхность зубов не бхидно чистить круговыми движениями. Не забывайте очищать язык ", - написала Супрун.

Она подчеркивает, что важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора.

Читайте такжеМинздрав инициирует проведение "медицинских пикников"