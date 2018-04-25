Супрун рассказала украинцам, как правильно чистить зубы
И.о. министра здравоохранения Супрун рассказала украинцам, как правильно чистить зубы.
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Как написала она на своей странице в Фейсбук, простые и полезные рекомендации помогут сохранить здоровье зубов.
"Чистите зубы не менее 2 минут два раза в день. Исследования показывают, что продолжительность чистки зубов должна составлять не менее 2 минут. От длительности зависит эффективность очистки ротовой полости, уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен. Обращайте внимание на технику чистки. Наиболее эффективным методом чистки зубов признано технику Басса. Рекомендации, согласно этой техникой, следующие: размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные «выметающие» движения от передних до задних зубов. жевательную поверхность зубов не бхидно чистить круговыми движениями. Не забывайте очищать язык ", - написала Супрун.
Она подчеркивает, что важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора.
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"Содержание фтора всегда должно быть указано на упаковке. Взрослым рекомендуется использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 ppm фторида. Если вы пидвищину чувствительность зубов не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор. Для детей есть специальные детские пасты, однако не всегда необходимо использовать именно их. Дети любого возраста могут пользоваться семейной пастой, если она содержит 1350-1500 ppm фторида. Количество зубной пасты на щетке для детей должно быть размером с горошину. Используйте зубную нить, чтобы очистить тяжел доступные участки ротовой полости. Зубная нить нужна не только для того, чтобы удалять остатки пищи. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса. Меняйте зубную щетку раз в 3 месяца ", - написала Супрун.