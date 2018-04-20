Супрун рассказала, почему иногда бывает тяжело заснуть

16:09, 20 апреля 2018
Страна
31
REUTERS

Как она написала на своей странице в Фейсбук, использование гаджетов ночью может нарушать сон.

Читайте такжеСупрун назвала мифом страшилки о гормональной контрацепции, от которой якобы "растут усы"

"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом - ваш смартфон (или другой гаджет). Исследования свидетельствуют, что использование гаджетов ночью может нарушать сон. Это происходит потому, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина - гормона, который помогает заснуть. А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее 7:00 сна в сутки) , мы повышаем риск депрессии, диабета и сердечно-сосудистых болезней ", - написала Супрун .

По ее словам, Гарвардская медицинская школа советует за 2-3 часа перед сном не пользоваться гаджетами: 

"Лучше пообщайтесь с близкими людьми. Это принесет больше пользы вашему здоровью и вашей семье", - советует Супрун.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #профилактика болезней#бессонница