Супрун рассказала, почему иногда бывает тяжело заснуть

Использование гаджетов ночью может нарушить сон.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что смартфон может быть причиной проблем со сном.

Как она написала на своей странице в Фейсбук, использование гаджетов ночью может нарушать сон.

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"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом - ваш смартфон (или другой гаджет). Исследования свидетельствуют, что использование гаджетов ночью может нарушать сон. Это происходит потому, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина - гормона, который помогает заснуть. А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее 7:00 сна в сутки) , мы повышаем риск депрессии, диабета и сердечно-сосудистых болезней ", - написала Супрун .

По ее словам, Гарвардская медицинская школа советует за 2-3 часа перед сном не пользоваться гаджетами: