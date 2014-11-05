Сегодня вступили в силу изменения к Закону Украины «О лекарственных средствах»

Как сообщили УНИАН в Минздраве, законом регламентировано неограниченный срок применения в Украине лекарственных средств после их государственной перерегистрации, возможность применения лекарственных средств, выпущенных в обращение во время срока, в течение которого лекарственное средство было разрешено к применению в Украине, до окончания их срока годности, определенного производителем и указанного на упаковке, отмена нормы относительно осуществления государственного контроля лекарственных средств, ввозимых на территорию Украины, «до выпуска их для свободного обращения».

Данные законодательные изменения были инициированы МОЗ с целью надлежащего обеспечения населения Украины лекарственными средствами и недопущения прерывания схем лечения, рационального использования лекарственных средств, закупленных в рамках Государственных программ за средства государственного бюджета и своевременного осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых на территорию Украины.

В частности, Законом предусмотрена возможность применения остатков лекарственных средств, которые уже были закуплены, прошли государственный контроль и распределены в лечебные учреждения в течение действия регистрационного удостоверения до истечения срока их годности, позволит в дальнейшем использовать закупленные ранее лекарственные средства, в том числе более 500 тысяч доз вакцины БЦЖ, срок действия регистрационных удостоверений которых истек.

Также Закон гармонизирует нормативно-правовое законодательство Украины относительно регистрации лекарственных средств с Директивой 2001/83/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 6 ноября 2001 года о Кодексе сообщества относительно лекарственных препаратов, предназначенных для потребления людьми, в части осуществления единовременной перерегистрации лекарственных средств.