Скандал в медуниверситете им.Богомольца: в Минздраве нашли замену Амосовой

Обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр.

На время работы комиссии по проверке экзамена для студентов-стоматологов медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова отстранена от своей должности, а обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, комиссия Министерства здравоохранения по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов Национального медицинского университета им. Богомольца лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" продолжает свою работу до 23 марта, на время ее работы Амосова отстранена от обязанностей ректора.

Читайте такжеСупрун о событиях в медуниверситете им.Богомольца: "это - не забастовка, а отстранение студентов от учебы"

"В связи со срывом 20 февраля 2018 года в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" для более чем 200 студентов 3 курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создал комиссию для проверки всех обстоятельств дела. Еще 21 февраля комиссия потребовала от НМУ и центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения лицензионного интегрированного экзамена "Шаг" в НМУ. В течение более чем недели работы комиссии администрация НМУ фактически блокировала ее работу, не предоставляя необходимых документов и не допуская членов комиссии в ректорский корпус НМУ. Только на 9 день работы комиссии Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования. Учитывая значительный объем документов, Минздрав Украины принял решение продлить работу комиссии еще на два недели - до 23 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время работы комиссии Амосова отстранена от обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого - обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Шаг" в НМУ.

В то же время министерство подает апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия пункта приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.

"Подчеркиваем, что это постановление является временной мерой, а не окончательным решением по сути дела", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена «Шаг» студентами, обучающимися на стоматологов.

Читайте такжеРектор Национального медунивеситета Амосова заявляет о риске срыва теста "Крок 1. Стоматология"

26 февраля студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняют Минздрав во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора.

28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что "их услышали".

В начале марта Окружной административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора медицинского университета им. Богомольца.

В сообщении университета на официальной странице учебного заведения, где также была обнародована фотокопия постановления суда от 1 марта, отмечалось, что соответствующее решение принято в рамках обеспечения админиска Амосовой, в котором она просит суд отменить приказ Министерства здравоохранения от 20 февраля "О проведении проверки".